«Ливерпуль» продает тренировочную базу, которой пользовался 60 лет

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" достиг договоренности о продаже тренировочной базы "Мелвуд", которой пользовался более 60 лет, сообщается на официальном сайте команды.

"С тяжелым сердцем мы объявляем о продаже базы, сыгравшей столь значительную роль в истории клуба. Но с точки зрения размера она не соответствует амбициям клуба, который хочет получить новый современный тренировочный центр. Прошло более двух лет с тех пор, как мы начали этот путь, и мы хотим поблагодарить всех, кто был вовлечен в этот процесс, особенно местных жителей, проявивших терпение", — сказал исполнительный вице-президент клуба Энди Хьюз.

"Все полученные средства будут реинвестированы в основную команду и новую базу", — добавил он.

По данным Daily Mail, благодаря продаже базы девелоперской компании "Ливерпуль" заработает 10 миллионов фунтов. Ожидается, что команда переедет в новый тренировочный центр, стоимость которого превысит 50 миллионов фунтов, перед началом сезона-2020/21.

Издание отмечает, что местные жители, недовольные решением о готовящейся продаже базы, проводили кампанию "Спасите "Мелвуд" и устраивали акции протеста, однако их усилия не увенчались успехом.