Новичок «Арсенала» мечтал выступать за «Челси» 

Новичок лондонского "Арсенала" Николя Пепе ранее говорил, что мечтает выступать за принципиального соперника "канониров" — столичный "Челси, сообщает Daily Mail.
В интервью Telefoot ивуарийский вингер, выступавший в то время за "Анже", заявил, что "синие" являются единственным английским клубом, в который он бы перешел.
"Челси" — это клуб, который заставляет меня мечтать. Это единственный клуб в Англии, в который бы я перешел", — сказал Пепе несколько лет назад.
В минувшем сезоне Лиги 1 футболист принял участие в 38 матчах, став автором 22 голов и 11 результативных передач.
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