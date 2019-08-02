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Новичок «Арсенала» мечтал выступать за «Челси» 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Новичок лондонского "Арсенала" Николя Пепе ранее говорил, что мечтает выступать за принципиального соперника "канониров" — столичный "Челси, сообщает Daily Mail.
В интервью Telefoot ивуарийский вингер, выступавший в то время за "Анже", заявил, что "синие" являются единственным английским клубом, в который он бы перешел.
"Челси" — это клуб, который заставляет меня мечтать. Это единственный клуб в Англии, в который бы я перешел", — сказал Пепе несколько лет назад.
В минувшем сезоне Лиги 1 футболист принял участие в 38 матчах, став автором 22 голов и 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что сумма сделки между "Арсеналом" и "Лиллем" по трансферу игрока могла составить £72 млн Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
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Премьер-лига , Футбол
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