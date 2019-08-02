Новичок «Арсенала» мечтал выступать за «Челси»

Новичок лондонского "Арсенала" Николя Пепе ранее говорил, что мечтает выступать за принципиального соперника "канониров" — столичный "Челси, сообщает Daily Mail.

В интервью Telefoot ивуарийский вингер, выступавший в то время за "Анже", заявил, что "синие" являются единственным английским клубом, в который он бы перешел.

"Челси" — это клуб, который заставляет меня мечтать. Это единственный клуб в Англии, в который бы я перешел", — сказал Пепе несколько лет назад.

В минувшем сезоне Лиги 1 футболист принял участие в 38 матчах, став автором 22 голов и 11 результативных передач.