Дибала отказывается переходить в «МЮ»

Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала отказал английскому "Манчестер Юнайтед" трансфере, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Известно, что из-за такого решения игрока "бьянконери" у манкунианцев появилась проблема с продажей нападающего клуба Ромелу Лукаку, который должен был стать игроком итальянского клуба.

Сообщается, что представители клубов пришли к соглашению по обмену игроков, а "Ювентус" даже успел обговорить условия личного контракта с игроком "МЮ".

Однако, уже после первого раунда переговоров "Манчестер Юнайтед" с Дибалой, футболист хочет остаться в Турине и играть под руководством Маурицио Сарри.

Также игрок отметил, что в том случае, если тренер не видит его в команде, он бы хотел перейти в тот клуб, который будет больше подходить ему по стилю игры.

В минувшем сезоне форвард провел 42 матча на клубном уровне, став автором десяти забитых мячей и сделав шесть результативных передач.