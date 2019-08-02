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Дибала отказывается переходить в «МЮ» 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Reuters
Нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала отказал английскому "Манчестер Юнайтед" трансфере, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Известно, что из-за такого решения игрока "бьянконери" у манкунианцев появилась проблема с продажей нападающего клуба Ромелу Лукаку, который должен был стать игроком итальянского клуба.
Сообщается, что представители клубов пришли к соглашению по обмену игроков, а "Ювентус" даже успел обговорить условия личного контракта с игроком "МЮ".
Однако, уже после первого раунда переговоров "Манчестер Юнайтед" с Дибалой, футболист хочет остаться в Турине и играть под руководством Маурицио Сарри.
Также игрок отметил, что в том случае, если тренер не видит его в команде, он бы хотел перейти в тот клуб, который будет больше подходить ему по стилю игры.
В минувшем сезоне форвард провел 42 матча на клубном уровне, став автором десяти забитых мячей и сделав шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".
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Премьер-лига , Футбол , Криштиану Роналду , Манчестер Юнайтед
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