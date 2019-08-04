Источник: Манджукич согласовал условия личного контракта с МЮ

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 33-летний форвард «Ювентуса» Марио Манджукич договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед». По информации источника, трансфер хорвата обойдётся в €15 млн, а зарплата форварда составит €6 млн В прошлом сезоне Манджукич провёл 25 матчей в Серии А, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее Симеоне заявил, что когда Гризманн зашёл поговорить, он сразу понял, что француз уйдёт в «Барселону».