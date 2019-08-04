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Источник: Манджукич согласовал условия личного контракта с МЮ 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Хорватский форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 33-летний форвард «Ювентуса» Марио Манджукич договорился о контракте с «Манчестер Юнайтед». По информации источника, трансфер хорвата обойдётся в €15 млн, а зарплата форварда составит €6 млн В прошлом сезоне Манджукич провёл 25 матчей в Серии А, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее Симеоне заявил, что когда Гризманн зашёл поговорить, он сразу понял, что француз уйдёт в «Барселону».
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Премьер-лига , Футбол , Марио Манджукич , Манчестер Юнайтед
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