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«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии 

Lenta.ru + ещё 3 58 минут назад
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и стал обладателем Суперкубка Англии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Основное время встречи, прошедшей в воскресенье, 4 августа, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти были сильнее «горожане».
Счет в матче на 12-й минуте ударом с близкого расстояния открыл форвард команды из Манчестера Рахим Стерлинг. Мерсисайдцам удалось отыграться на 77-й минуте благодаря голу защитника Жоэля Матипа, переправившего мяч в ворота головой. Болельщики больше не увидели голов в основное время, а в серии пенальти были сильнее «горожане» — 5:4.
Суперкубок Англии разыгрывается с 1908 года. В прошлом сезоне обладателем трофея также стал «Манчестер Сити». Для горожан нынешняя победа — шестая в турнире.
Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Рахим Стерлинг , Рамблер
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