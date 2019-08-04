«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка Англии

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» и стал обладателем Суперкубка Англии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Основное время встречи, прошедшей в воскресенье, 4 августа, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти были сильнее «горожане».

Счет в матче на 12-й минуте ударом с близкого расстояния открыл форвард команды из Манчестера Рахим Стерлинг . Мерсисайдцам удалось отыграться на 77-й минуте благодаря голу защитника Жоэля Матипа, переправившего мяч в ворота головой. Болельщики больше не увидели голов в основное время, а в серии пенальти были сильнее «горожане» — 5:4.

Суперкубок Англии разыгрывается с 1908 года. В прошлом сезоне обладателем трофея также стал «Манчестер Сити». Для горожан нынешняя победа — шестая в турнире.