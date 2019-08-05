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Руни хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед» 

RT на русском + ещё 5 50 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бывший форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, в настоящее время выступающий в Высшей футбольной лиге (MLS), хотел бы вернуться в клуб после окончания профессиональной карьеры.
«Уэйн смотрит в будущее и хотел бы остаться в игре. Он хочет сохранить семью и делать то, что лучше для Колин и их детей. Так что работа в «Манчестер Юнайтед» была бы идеальным вариантом. Уэйн хотел бы перейти на тренерскую работу. В долгосрочной перспективе он желает быть частью того, что создает Уле», — цитирует The Sun источник из окружения Руни.
В настоящее время 33-летний англичанин выступает за «ДС Юнайтед», контракт с которым действует до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что МЮ отказался от трансфера Дибалы.
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Премьер-лига , Футбол , Уэйн Руни , Манчестер Юнайтед
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