Руни хотел бы вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший форвард сборной Англии и « Манчестер Юнайтед Уэйн Руни , в настоящее время выступающий в Высшей футбольной лиге (MLS), хотел бы вернуться в клуб после окончания профессиональной карьеры.

«Уэйн смотрит в будущее и хотел бы остаться в игре. Он хочет сохранить семью и делать то, что лучше для Колин и их детей. Так что работа в «Манчестер Юнайтед» была бы идеальным вариантом. Уэйн хотел бы перейти на тренерскую работу. В долгосрочной перспективе он желает быть частью того, что создает Уле», — цитирует The Sun источник из окружения Руни.

В настоящее время 33-летний англичанин выступает за «ДС Юнайтед», контракт с которым действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что МЮ отказался от трансфера Дибалы.