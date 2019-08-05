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Деле Алли пропустит старт АПЛ из-за травмы 

Просто Про Спорт + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли пропустит старт АПЛ сезона-2019/20.
Как рассказал главный тренер «Хотспур» Маурисио Почеттино, 23-летний хавбек получил травму задней поверхности бедра. Стоит отметить, что это уже четвертая подобная травма Алли за два года.
«Не верю, что Деле успеет восстановиться к старту сезона. Думаю, он повредил ту же область, что и прежде. Мы взволнованы этим. Ему только 23 года, а он перенес уже так много похожих травм. Ему нужно уделять больше внимания своему организму. Надеемся, что через несколько недель он будет в строю», — отметил Почеттино.
В 1-м туре нового сезона «Тоттенхэм» 10 августа сыграет дома с «Астон Виллой».
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