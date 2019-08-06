«Манчестер Юнайтед» мог купить Магуайра за 4 млн евро

Согласно данным Mirror, "красные дьяволы" могли купить игрока еще в 2013 году всего за 4,4 миллиона евро. На тот момент Магуайр выступал в третьем английском дивизионе за "Шеффилд Юнайтед". Манкунианцы следили за игрой защитника, но в итоге отказались от трансфера.

Напомним, что за переход Магуайра "Манчестер Юнайтед" заплатил "Лестеру" 87 миллионов евро.