«Манчестер Юнайтед» мог купить Магуайра за 4 млн евро 

Центральный защитник Гарри Магуайр, перешедший накануне в "Манчестер Юнайтед", мог переехать на "Олд Траффорд" гораздо раньше.
Согласно данным Mirror, "красные дьяволы" могли купить игрока еще в 2013 году всего за 4,4 миллиона евро. На тот момент Магуайр выступал в третьем английском дивизионе за "Шеффилд Юнайтед". Манкунианцы следили за игрой защитника, но в итоге отказались от трансфера.
Напомним, что за переход Магуайра "Манчестер Юнайтед" заплатил "Лестеру" 87 миллионов евро.
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