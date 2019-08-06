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«Манчестер Юнайтед» мог купить Магуайра за 4 млн евро 

Евро-футбол.Ру + ещё 14 40 минут назад
Фото: Reuters
Центральный защитник Гарри Магуайр, перешедший накануне в "Манчестер Юнайтед", мог переехать на "Олд Траффорд" гораздо раньше.
Согласно данным Mirror, "красные дьяволы" могли купить игрока еще в 2013 году всего за 4,4 миллиона евро. На тот момент Магуайр выступал в третьем английском дивизионе за "Шеффилд Юнайтед". Манкунианцы следили за игрой защитника, но в итоге отказались от трансфера.
Напомним, что за переход Магуайра "Манчестер Юнайтед" заплатил "Лестеру" 87 миллионов евро.
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Премьер-лига , Футбол , Гарри Магуайр , Манчестер Юнайтед
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