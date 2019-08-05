Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, скорее всего, не перейдёт в мадридский "Реал".
Как сообщает The Times, очередная попытка королевского клуба заполучить звёздного француза завершилась неудачей.
По информации таблоида, "бланкос" предложили за свою приоритетную трансферную цель 30 миллионов евро и права на колумбийского хавбека Хамеса Родригеса.
"МЮ" данные условия не устроили, в результате чего последовал отказ.
Теперь "Реал" будет работать над другими вариантами усиления средней линии. Вероятно, мадридцы сосредоточатся на покупке Донни ван де Бека из "Аякса".
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