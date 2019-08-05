Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Реала» по Погба 

Soccer News + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, скорее всего, не перейдёт в мадридский "Реал".
Как сообщает The Times, очередная попытка королевского клуба заполучить звёздного француза завершилась неудачей.
По информации таблоида, "бланкос" предложили за свою приоритетную трансферную цель 30 миллионов евро и права на колумбийского хавбека Хамеса Родригеса.
"МЮ" данные условия не устроили, в результате чего последовал отказ.
Теперь "Реал" будет работать над другими вариантами усиления средней линии. Вероятно, мадридцы сосредоточатся на покупке Донни ван де Бека из "Аякса".
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
Soccer News: последние новости
"Манчестер Сити" одолел в серии пенальти "Ливерпуль" и выиграл Суперкубок Англии Новичок "Арсенала" Пепе в 2017 году признавался в любви "Челси" Лукаку отклонил предложение "Наполи"
Премьер-лига , Футбол , Поль Погба , Реал , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состоялась жеребьёвка раунда плей-офф ЛЧ
Подчуфарова планирует возобновить карьеру
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду6
Почему и как этим летом изменился «Спартак»2
Тарасенко рассказал об отношении жителей Сент-Луиса
Видео
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
00:54
Самедов объявил о завершении карьеры
Футбол
01:35
МВД попросило перенести матч «Динамо» — «Спартак»
Футбол Волейбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё