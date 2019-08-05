«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Реала» по Погба

Как сообщает The Times, очередная попытка королевского клуба заполучить звёздного француза завершилась неудачей.

По информации таблоида, "бланкос" предложили за свою приоритетную трансферную цель 30 миллионов евро и права на колумбийского хавбека Хамеса Родригеса.

"МЮ" данные условия не устроили, в результате чего последовал отказ.

Теперь "Реал" будет работать над другими вариантами усиления средней линии. Вероятно, мадридцы сосредоточатся на покупке Донни ван де Бека из "Аякса".