"Манчестер Юнайтед" положил глаз на полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.
"Красные дьяволы" хотят совершить сделку до закрытия трансферного окна в Англии, сообщает Daily Mail.
Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви оценивает Эриксена в 130 млн фунтов стерлингов.
Стоит отметить, что контракт датчанина со "шпорами" действует до конца сезона-2019/20.
Ранее легенда английского футбола назвал фаворитов АПЛ.
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