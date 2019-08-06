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«Манчестер Юнайтед» готов купить у «Тоттенхэма» Эриксена 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Манчестер Юнайтед" положил глаз на полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.
"Красные дьяволы" хотят совершить сделку до закрытия трансферного окна в Англии, сообщает Daily Mail.
Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви оценивает Эриксена в 130 млн фунтов стерлингов.
Стоит отметить, что контракт датчанина со "шпорами" действует до конца сезона-2019/20.
Ранее легенда английского футбола назвал фаворитов АПЛ.
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Премьер-лига , Футбол , Кристиан Эриксен , Дэниэл Леви , Манчестер Юнайтед
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