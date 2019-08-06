«Манчестер Юнайтед» готов купить у «Тоттенхэма» Эриксена

"Красные дьяволы" хотят совершить сделку до закрытия трансферного окна в Англии, сообщает Daily Mail.

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви оценивает Эриксена в 130 млн фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что контракт датчанина со "шпорами" действует до конца сезона-2019/20.

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