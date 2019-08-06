«Арсенал» согласился отпустить Косьельни в «Бордо»

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни близок к переходу в "Бордо". На этой неделе 33-летний француз прилетит во Францию для прохождения медобследования, сообщает L'Equipe.

"Арсенал" дал согласие на переход игрока. Ранее футболист отказался ехать с командой на предсезонное турне в США и настаивал на трансфере.

Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей и забил 3 гола.