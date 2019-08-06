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«Арсенал» согласился отпустить Косьельни в «Бордо» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни близок к переходу в "Бордо". На этой неделе 33-летний француз прилетит во Францию для прохождения медобследования, сообщает L'Equipe.
"Арсенал" дал согласие на переход игрока. Ранее футболист отказался ехать с командой на предсезонное турне в США и настаивал на трансфере.
Косьельни выступает за "Арсенал" с 2010 года. В прошедшем сезоне он провел 29 матчей и забил 3 гола.
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