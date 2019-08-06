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«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» пытаются подписать Бруну Фернандеша 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: globallookpress.com
"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" продолжают борьбу за капитана "Спортинга" Бруну Фернандеша. Как сообщает A Bola, представители "шпор" находятся в Лиссабоне и пытаются уговорить "львов" отпустить футболиста. По данным источника, "Тоттенхэм" повысил сумму предложения до 65 миллионов евро. Но немедленно готов выплатить лишь 50 миллионов, а еще 15 миллионов — в виде бонусов за различные показатели.
"Манчестер Юнайтед" потенциально готов заплатить до 80 миллионов евро, однако пока не сделал конкретного предложения и пытается наладить взаимопонимание с игроком и "Спортингом".
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Премьер-лига , Футбол , Бруну Фернандеш , Манчестер Юнайтед
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