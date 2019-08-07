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«Вест Хэм» объявил о подписании нового защитника 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Twitter
Защитник "Боавишты" и молодежной сборной Португалии Гонсалу Кардозу продолжит карьеру в "Вест Хэме", сообщает официальный сайт "молотобойцев".
Трудовое соглашение футболиста рассчитано на пять лет с возможностью продления. Сумма трансфера не разглашается. В предыдущем сезоне спортсмен вышел на поле 15 раз и ни разу не отличился.
Стоит отметить, что лондонцы уже совершили несколько громких сделок в нынешнее межсезонье, одной из которых стало приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Себастьяна Аллера за €40 млн Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" объявил о переходе бывшего голкипера лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Адриана.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
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