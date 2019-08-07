«Вест Хэм» объявил о подписании нового защитника

Защитник "Боавишты" и молодежной сборной Португалии Гонсалу Кардозу продолжит карьеру в "Вест Хэме", сообщает официальный сайт "молотобойцев".

Трудовое соглашение футболиста рассчитано на пять лет с возможностью продления. Сумма трансфера не разглашается. В предыдущем сезоне спортсмен вышел на поле 15 раз и ни разу не отличился.

Стоит отметить, что лондонцы уже совершили несколько громких сделок в нынешнее межсезонье, одной из которых стало приобретение нападающего немецкого "Айнтрахта" Себастьяна Аллера за €40 млн Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" объявил о переходе бывшего голкипера лондонского "Вест Хэм Юнайтед" Адриана.