«Ливерпуль» отдал Уилсона в аренду «Борнмуту»

Футболист "Ливерпуля" Харри Уилсон продолжит карьеру на правах аренды в "Борнмуте", сообщается на официальном сайте клуба из Ливерпуля.

Срок арендного соглашения 22-летнего полузащитника рассчитан до конца сезона-2019/20.

В прошлом сезоне Уилсон выступал на правах аренды за "Дерби Каунти". Хавбек провел 49 матчей в различных турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

В октябре 2013 года Уилсон дебютировал за сборную Уэльса, в составе которой провел 11 матчей и забил два гола.