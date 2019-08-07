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«Ливерпуль» отдал Уилсона в аренду «Борнмуту» 

Спорт РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Футболист "Ливерпуля" Харри Уилсон продолжит карьеру на правах аренды в "Борнмуте", сообщается на официальном сайте клуба из Ливерпуля.
Срок арендного соглашения 22-летнего полузащитника рассчитан до конца сезона-2019/20.
В прошлом сезоне Уилсон выступал на правах аренды за "Дерби Каунти". Хавбек провел 49 матчей в различных турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.
В октябре 2013 года Уилсон дебютировал за сборную Уэльса, в составе которой провел 11 матчей и забил два гола.
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