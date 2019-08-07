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«Арсенал» договорился с защитником «Ювентуса» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Reuters
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани сменит итальянскую Серию А на АПЛ, информирует журналист Альфредо Педула.
В ближайшее время 25-летний игрок перейдет в лондонский "Арсенал". Стороны уже договорились об условиях личного контракта. Зарплата Ругани в стане "канониров" составит около 4 миллионов евро за сезон.
В минувшем розыгрыше Серии А защитник забил 2 гола в 15 матчах за туринский гранд.
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