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«Ноттингем Форест» приобрел у «Арсенала» Дженкинсона 

Спорт РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил о трансфере защитника Карла Дженкинсона из лондонского "Арсенала".
Соглашение с 27-летним англичанином рассчитано на три года. Сумма трансфера не уточняется.
Дженкинсон выступал за "Арсенал" с лета 2011 года. В общей сложности за "канониров" он сыграл 70 матчей и забил один гол. В составе лондонского клуба защитник стал обладателем Кубка Англии.
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Премьер-лига , Футбол , Карл Дженкинсон
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