«Ноттингем Форест» приобрел у «Арсенала» Дженкинсона

Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил о трансфере защитника Карла Дженкинсона из лондонского "Арсенала".

Соглашение с 27-летним англичанином рассчитано на три года. Сумма трансфера не уточняется.

Дженкинсон выступал за "Арсенал" с лета 2011 года. В общей сложности за "канониров" он сыграл 70 матчей и забил один гол. В составе лондонского клуба защитник стал обладателем Кубка Англии.