«Тоттенхэм» понизил ценник на Эриксена до 50 млн фунтов

Тоттенхэм готов продать в летнее межсезонье полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена

Как сообщает Mirror, финалист Лиги чемпионов отпустит игрока в другую команду за 50 млн фунтов.

Отмечается, что на футболиста претендуют два клуба мадридский Реал и Манчестер Юнайтед , которые отказались выполнять прежние условия по трансферу хавбека, что побудило шпор снизить ценник на 80 млн фунтов.

Добавим, что контракт 27-летнего Эриксена рассчитан до конца июня 2020 года, а его трансферный ценник составляет 100 млн евро.