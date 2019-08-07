Тоттенхэм готов продать в летнее межсезонье полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.
Как сообщает Mirror, финалист Лиги чемпионов отпустит игрока в другую команду за 50 млн фунтов.
Отмечается, что на футболиста претендуют два клуба мадридский Реал и Манчестер Юнайтед, которые отказались выполнять прежние условия по трансферу хавбека, что побудило шпор снизить ценник на 80 млн фунтов.
Добавим, что контракт 27-летнего Эриксена рассчитан до конца июня 2020 года, а его трансферный ценник составляет 100 млн евро.