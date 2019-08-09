Тренер «Арсенала» Эмери высказался о трансфере Айуоби в «Эвертон»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери высказался о трансфере вингера Алекса Айуоби в ливерпульский «Эвертон».

"Алекс внес большой вклад в "Арсенал". Он много работал в академии, где стал примером для многих молодых игроков, а затем стал важной частью основной команды. Мы желаем ему всяческих успехов в будущем", — приводит слова Эмери официальный сайт "Арсенала".

Айуоби является воспитанником "канониров", а за основную команду он выступал с 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал девять передач.

Ранее сообщалось, что хавбек и "Эвертон" заключили пятилетнее соглашение.