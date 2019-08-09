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Тренер «Арсенала» Эмери высказался о трансфере Айуоби в «Эвертон» 

Газета.Ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери высказался о трансфере вингера Алекса Айуоби в ливерпульский «Эвертон».
"Алекс внес большой вклад в "Арсенал". Он много работал в академии, где стал примером для многих молодых игроков, а затем стал важной частью основной команды. Мы желаем ему всяческих успехов в будущем", — приводит слова Эмери официальный сайт "Арсенала".
Айуоби является воспитанником "канониров", а за основную команду он выступал с 2015 года. В прошлом сезоне он принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал девять передач.
Ранее сообщалось, что хавбек и "Эвертон" заключили пятилетнее соглашение.
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Премьер-лига , Футбол , Алекс Айуоби
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