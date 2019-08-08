Руководство туринского "Ювентуса" приняло окончательное решение относительно возможного трансфера нападающего Пауло Дибалы в лондонский "Тоттенхэм".
Согласно информации журналиста Дэвида Орнштейна, "старая синьора" решила отказать "шпорам" в продаже 25-летнего аргентинца. Итальянский клуб намерен использовать игрока в новом сезоне.
Действующий трудовой договор Дибалы с "бьянконери" рассчитан до середины 2022 года.
В прошлом сезоне форвард забил 5 голов и отдал 6 ассистов в 30 матчах Серии А.
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