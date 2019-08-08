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«Арсенал» близок к приобретению двух защитников 

Газета.Ru + ещё 4 49 минут назад
Фото: Reuters
По информации издания, в ближайшее время в команду могут перейти 32-летний Давид Луис из лондонского "Челси" и 22-летний Киран Тирни, представляющий"Селтик" из Глазго.
Отмечается, что Луис пропустил тренировку "синих" из-за желания перейти в другой лондонский клуб.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня трансферного окна в Английской премьер-лиги (АПЛ).
Ранее сообщалось, что экс-игрок "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" перешел в "Уотфорд".
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Премьер-лига , Футбол , Манчестер Юнайтед , Газета.Ru
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