«Арсенал» близок к приобретению двух защитников

По информации издания, в ближайшее время в команду могут перейти 32-летний Давид Луис из лондонского "Челси" и 22-летний Киран Тирни, представляющий"Селтик" из Глазго.

Отмечается, что Луис пропустил тренировку "синих" из-за желания перейти в другой лондонский клуб.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня трансферного окна в Английской премьер-лиги (АПЛ).