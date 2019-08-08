«Вест Хэм» купил нападающего «Базеля»

"Вест Хэм" оформил трансфер нападающего "Базеля" Альбиана Айети. 22-летний швейцарец подписал с "молотобойцами" контракт на 4 года, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составит 8 миллионов фунтов стерлингов. Игрок будет зарабатывать 50 тысяч фунтов в неделю.

В прошлом сезоне Айети провел в чемпионате Швейцарии 32 матча и отличился 14 голами, а также 8 голевыми передачами. В составе сборной Швейцарии он забил 1 гол в 7 встречах.