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«Манчестер Сити» выбрал нового капитана 

Lenta.ru + ещё 12 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Полузащитник сборной Испании Давид Сильва назначен новым капитаном «Манчестер Сити». Об этом сообщается в официальном аккаунте английского клуба в Twitter.
«Он знает этот клуб и эту лигу и пользуется большим уважением», — заявил главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
Роль вице-капитана манкунианцев в предстоящем сезоне доверена хавбеку сборной Бразилии Фернандиньо. Полузащитник бельгийской национальной команды Кевин Де Брейне станет вторым вице-капитаном.
С 2011 года капитаном «Манчестер Сити» был защитник сборной Бельгии Венсан Компани, который покинул клуб по окончании прошлого сезона. Давид Сильва перешел в стан «горожан» из «Валенсии» в 2010 году. За английскую команду он провел 395 матчей во всех турнирах, в которых забил 70 мячей.
Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Давид Сильва , Венсан Компани , Рамблер
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