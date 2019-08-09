Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ узнали причину срыва трансфера Дибалы в «Тоттенхэм» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Reuters
Стало известно, почему переход нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы в "Тоттенхэм" сорвался.
По информации Tuttosport, "старая синьора" вышла из переговоров после того, как лондонский клуб снизил своё предложение по трансферу звёздного аргентинца с 70 до 62 миллионов евро.
"Шпоры", в свою очередь, пошли на такой шаг из-за возросших требований самого футболиста. Он не только запросил годовой оклад в размере 10 миллионов евро плюс бонусы, а ещё и огромную комиссию своему агенту.
Напомним, что ранее Дибала мог оказаться в "Манчестер Юнайтед", однако сделка также не состоялось из-за финансовых аппетитов игрока.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
Soccer News: последние новости
СМИ узнали причину срыва трансфера Дибалы в "Тоттенхэм" Давид Луиз перешел из "Челси" в "Арсенал" "Манчестер Сити" продлил контракт с Гюндоганом
Премьер-лига , Футбол , Пауло Дибала , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему сорвался трансфер Чалова в «Кристал Пэлас»1
Россия победила Украину в Киеве
«Мною интересовались 50 команд»
Логинов оказался под угрозой недопуска к соревнованиям
Стали известны расходы английских клубов на трансферы
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
00:38
Инвалид и любитель шоу: кто допустил смерть Дадашева
Бокс Статьи
01:22
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
Футбол
05:10
«Отец, я победил»: что случилось перед смертью боксера
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение