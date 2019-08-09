Стало известно, почему переход нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы в "Тоттенхэм" сорвался.
По информации Tuttosport, "старая синьора" вышла из переговоров после того, как лондонский клуб снизил своё предложение по трансферу звёздного аргентинца с 70 до 62 миллионов евро.
"Шпоры", в свою очередь, пошли на такой шаг из-за возросших требований самого футболиста. Он не только запросил годовой оклад в размере 10 миллионов евро плюс бонусы, а ещё и огромную комиссию своему агенту.
Напомним, что ранее Дибала мог оказаться в "Манчестер Юнайтед", однако сделка также не состоялось из-за финансовых аппетитов игрока.
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