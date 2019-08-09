"Манчестер Юнайтед" хочет отдать в аренду Алексиса Санчеса итальянскому клубу. Об этом информирует Tele Radio Stereo.
По данным источника, англичане хотят отдать футболиста "Роме" и выплачивать ему большую часть зарплаты.
Сейчас оклад 30-летнего нападающего в "МЮ" — 550 тысяч евро в неделю с учетом бонусов. Если чилиец перейдет в "Рому", то "красные дьяволы" на протяжении сезона-2019/20 будут платить ему около 300 тысяч евро в неделю.
Санчес перешел в "Манчестер Юнайтед" зимой 2018 года из "Арсенала". В минувшем сезоне футболист участвовал в 20 матчах, забив один гол.
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