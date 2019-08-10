«Бернли» разгромил «Саутгемптон» в 1-м туре АПЛ, «Эвертон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

«Бернли» разгромил «Саутгемптон» в матче 1-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0. Дублем в составе победителей отметился Эшли Барнс , еще один гол забил Йохан Гудмундссон.

В других матчах игрового дня «Брайтон» разгромил со счетом 3:0 «Уотфорд», «Эвертон» в меньшинстве удержал нулевую ничью в игре с «Кристал Пэлас», а «Борнмут» с минимальным преимуществом одолел «Шеффилд Юнайтед» (1:0).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

1-й тур «Бернли» — «Саутгемптон» — 3:0 (0:0)

Голы: Барнс, 63, 70; Гудмундссон, 75.

«Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:3 (0:1)

Голы: Дукуре, 28 (автогол); Андоне, 65; Мопе, 77.

«Кристал Пэлас» — «Эвертон» — 0:0 Удаление: Шнедерлен, 76 («Эвертон»).

«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (0:0)

Гол: Мефем, 62.