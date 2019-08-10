«Бернли» разгромил «Саутгемптон» в матче 1-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0. Дублем в составе победителей отметился Эшли Барнс, еще один гол забил Йохан Гудмундссон.
В других матчах игрового дня «Брайтон» разгромил со счетом 3:0 «Уотфорд», «Эвертон» в меньшинстве удержал нулевую ничью в игре с «Кристал Пэлас», а «Борнмут» с минимальным преимуществом одолел «Шеффилд Юнайтед» (1:0).
Чемпионат Англии. Премьер-лига
1-й тур «Бернли» — «Саутгемптон» — 3:0 (0:0)
Голы: Барнс, 63, 70; Гудмундссон, 75.
«Уотфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 0:3 (0:1)
Голы: Дукуре, 28 (автогол); Андоне, 65; Мопе, 77.
«Кристал Пэлас» — «Эвертон» — 0:0 Удаление: Шнедерлен, 76 («Эвертон»).
«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:0 (0:0)
Гол: Мефем, 62.