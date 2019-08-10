«Манчестер Сити» уничтожил «Вест Хэм» в первом туре АПЛ

В рамках первого тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Вест Хэм" со счётом 5:0.

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити" — 0:5 Голы: Жезус, 25 — 0:1, Стерлинг, 51 — 0:2, Стерлинг, 75 — 0:3, Агуэро, 86 (пенальти) — 0:4, Стерлинг, 90 — 0:5.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Зинченко, Лапорт, Силва (Фоден, 80), Родри, Стерлинг, де Брюйне (Гюндоган, 79), Махрез, Жезус (Агуэро, 69).