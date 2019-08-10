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«Манчестер Сити» уничтожил «Вест Хэм» в первом туре АПЛ 

Soccer News + ещё 10 1 час назад
В рамках первого тура АПЛ "Манчестер Сити" в гостях разгромил "Вест Хэм" со счётом 5:0.
Героем встречи стал вингер "горожан" Рахим Стерлинг. В его активе хет-трик. Ещё по голу на счету Габриэла Жезуса и Серхио Агуэро.
"Вест Хэм" — "Манчестер Сити" — 0:5 Голы: Жезус, 25 — 0:1, Стерлинг, 51 — 0:2, Стерлинг, 75 — 0:3, Агуэро, 86 (пенальти) — 0:4, Стерлинг, 90 — 0:5.
"Вест Хэм": Фабиански, Крессуэлл, Бальбуэна, Фредерикс, Диоп, Антонио (Форнальс, 46), Фелипе Андерсон (Эрнандес, 66), Уилшер (Снодграсс, 56), Лансини, Райс, Аллер.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Зинченко, Лапорт, Силва (Фоден, 80), Родри, Стерлинг, де Брюйне (Гюндоган, 79), Махрез, Жезус (Агуэро, 69).
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Премьер-лига , Видео , Футбол , Рахим Стерлинг , Фелипе Андерсон , Габриэл Жезус
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