«Эвертон» удержал ничью в гостевом матче с «Кристал Пэлас»

"Эвертон" и "Кристал Пэлас" не забили голов в матче первого тура Английской премьер-лиги.

Самым ярким событием встречи можно считать красную карточку, полученную французским полузащитником ливерпульцев Морганом Шнайдерлином на 74 минуте игры. Интересно, что, несмотря на удаление, "ириски" обошли соперника в таких показателях, как владение мячом и удары по воротам.

Стоит отметить, что незадолго до этого два претендента на чемпионство в английском первенстве в текущем сезоне "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" разгромили "Вест Хэм" и "Норвич" соответственно.

Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери высказался о трансфере вингера Алекса Айуоби в ливерпульский "Эвертон".

Англия. Премьер-лига. 1-й тур"Кристал Пэлас" (Лондон) — "Эвертон" (Ливерпуль) — 0:0Удаления: нет — Шнайдерлин, 74