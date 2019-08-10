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«Эвертон» удержал ничью в гостевом матче с «Кристал Пэлас» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
"Эвертон" и "Кристал Пэлас" не забили голов в матче первого тура Английской премьер-лиги.
Самым ярким событием встречи можно считать красную карточку, полученную французским полузащитником ливерпульцев Морганом Шнайдерлином на 74 минуте игры. Интересно, что, несмотря на удаление, "ириски" обошли соперника в таких показателях, как владение мячом и удары по воротам.
Стоит отметить, что незадолго до этого два претендента на чемпионство в английском первенстве в текущем сезоне "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" разгромили "Вест Хэм" и "Норвич" соответственно.
Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери высказался о трансфере вингера Алекса Айуоби в ливерпульский "Эвертон".
Англия. Премьер-лига. 1-й тур"Кристал Пэлас" (Лондон) — "Эвертон" (Ливерпуль) — 0:0Удаления: нет — Шнайдерлин, 74
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