Украинец Зинченко установил рекорд АПЛ

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вошел в историю Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает РИА "Новости".

В матче первого тура нового сезона чемпионата Англии "Ман Сити" разгромила "Вест Хэм" со счетом 5:0. Эта победа стала 23 подряд для клуба. Во всех 23 матчах участвовал украинский футболист.

Столько же побед на счету игрока АПЛ есть только у Давида Сильвы , который также защищает цвета "горожан".

В составе "Сити" Зинченко выступает с 2016 года. До этого он играл за российскую "Уфу". Вместе с украинцем "Манчестер Сити" дважды становился чемпионом Англии, один — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды обладателем Кубка футбольной лиги.

Ранее сообщалось, что полиция Лондона задержала подозреваемых в нападении на игрока "Арсенала".