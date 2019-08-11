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Украинец Зинченко установил рекорд АПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко вошел в историю Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает РИА "Новости".
В матче первого тура нового сезона чемпионата Англии "Ман Сити" разгромила "Вест Хэм" со счетом 5:0. Эта победа стала 23 подряд для клуба. Во всех 23 матчах участвовал украинский футболист.
Столько же побед на счету игрока АПЛ есть только у Давида Сильвы, который также защищает цвета "горожан".
В составе "Сити" Зинченко выступает с 2016 года. До этого он играл за российскую "Уфу". Вместе с украинцем "Манчестер Сити" дважды становился чемпионом Англии, один — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды обладателем Кубка футбольной лиги.
Ранее сообщалось, что полиция Лондона задержала подозреваемых в нападении на игрока "Арсенала".
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Премьер-лига , Футбол , Александр Зинченко , Давид Сильва , РИА Новости
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