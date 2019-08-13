Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лэмпард объяснил уход Давида Луиса к конкурентам 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил причину, по которой защитник "аристократов" Давид Луис покинул команду, передает пресс-служба клуба.
Этим летним трансферным окном футболист перешел в стан столичного "Арсенала".
"Никакой забастовки или чего-то такого не было. В тот день, когда он не вышел на тренировку был тем днем, когда я принял решение. Тогда стало ясно, куда мы пойдем. Я очень доволен составом, который у нас есть в данный момент. "Арсенал" очень хотел его. Он хороший игрок и перешел к конкуренту, но такова ситуация", — рассказал наставник "синих".
Футболист выступал в составе "Челси" с 2011 по 2014 год. Два сезона он провел в стане французского "Пари Сен-Жермена", а в 2016 вновь вернулся в английский клуб.
Ранее подвергшиеся нападению игроки "Арсенала" втянуты в бандитские разборки.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
Газета.Ru: последние новости
"Ювентус" хочет подписать игрока "Тоттенхэма" Эриксена бесплатно Моуринью назвал лучшего игрока матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси" Лэмпард прокомментировал разгромное поражение его команды от "МЮ"
Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Фрэнк Лэмпард
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских спортсменов отстранили от соревнований12
Месси попросил Неймара не переходить в «Реал»
Диас обвинил UFC в нелюбви к нему
Карякин победил Карлсена на турнире в США
«ПСЖ» убрал связанные с Неймаром товары из продажи
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение