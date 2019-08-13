Лэмпард объяснил уход Давида Луиса к конкурентам

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард объяснил причину, по которой защитник "аристократов" Давид Луис покинул команду, передает пресс-служба клуба.

Этим летним трансферным окном футболист перешел в стан столичного "Арсенала".

"Никакой забастовки или чего-то такого не было. В тот день, когда он не вышел на тренировку был тем днем, когда я принял решение. Тогда стало ясно, куда мы пойдем. Я очень доволен составом, который у нас есть в данный момент. "Арсенал" очень хотел его. Он хороший игрок и перешел к конкуренту, но такова ситуация", — рассказал наставник "синих".

Футболист выступал в составе "Челси" с 2011 по 2014 год. Два сезона он провел в стане французского "Пари Сен-Жермена", а в 2016 вновь вернулся в английский клуб.

Ранее подвергшиеся нападению игроки "Арсенала" втянуты в бандитские разборки.