Дебют «Лэмпарда» стал худшим в истории «Челси» с 1978 года

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард отметился одним из худших дебютов клуба с 1978 года, сообщает Opta Sports.

В матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "аристократы" уступили "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0.

Это поражение стало самым серьезным в карьере наставника. Хуже него дебютировал только Дэнни Бланчфлауэр в декабре 1978 года. Тогда лондонский клуб проиграл "Мидлсбро" со счетом 2:7. В том сезоне специалист смог привести команду лишь к трем победам в 15 матчах. После этого он завершил карьеру.

Тренерская карьера Лэмпарда началась в 2018 году с "Дерби Каунти". По итогам прошлого сезона клуб занял шестое место турнирной таблицы "Чемпионшипа". Тренером "синих" Лэмпард стал 4 июля 2019 года.

Ранее Лэмпард прокомментировал разгромное поражение его команды от "МЮ".