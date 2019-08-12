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Дебют «Лэмпарда» стал худшим в истории «Челси» с 1978 года 

Газета.Ru + ещё 10 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард отметился одним из худших дебютов клуба с 1978 года, сообщает Opta Sports.
В матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "аристократы" уступили "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0.
Это поражение стало самым серьезным в карьере наставника. Хуже него дебютировал только Дэнни Бланчфлауэр в декабре 1978 года. Тогда лондонский клуб проиграл "Мидлсбро" со счетом 2:7. В том сезоне специалист смог привести команду лишь к трем победам в 15 матчах. После этого он завершил карьеру.
Тренерская карьера Лэмпарда началась в 2018 году с "Дерби Каунти". По итогам прошлого сезона клуб занял шестое место турнирной таблицы "Чемпионшипа". Тренером "синих" Лэмпард стал 4 июля 2019 года.
Ранее Лэмпард прокомментировал разгромное поражение его команды от "МЮ".
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Премьер-лига , Футбол , Фрэнк Лэмпард , Манчестер Юнайтед
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