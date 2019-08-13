С легким стартом

В минувшие выходные случился долгожданный старт сильнейшего европейского клубного первенства — Английской премьер-лиги (АПЛ). В центральном матче первого тура « Манчестер Юнайтед » катком прошелся по «Челси» (4:0), остальные команды «большой шестерки» также начали путь за титулом с побед. Главные события первого футбольного уик-энда на Туманном Альбионе — в материале «Ленты.ру».

Везунчик Сульшер

Перед стартом главного матча тура «Манчестер Юнайтед» — «Челси» предполагать можно было практически любой исход, однако крупная победа любой из команд котировалась не очень высоко. В итоге английский футбол как всегда удивил, подарив фанатам одного клуба яркую победу, а поклонникам другого матч, который поскорее хочется забыть.

«Челси» не наиграл на крупное поражение, главному тренеру синих Фрэнку Лэмпарду можно только посочувствовать. В первом тайме «аристократы» и вовсе смотрелись лучше манкунианцев, создали больше опасных моментов, но карты гостям спутал глупый пенальти на 17-й минуте. Маркус Рэшфорд находился в штрафной, смещался в сторону от ворот и не угрожал владениям Кепы Аррисабалаги, однако Курт Зума зачем-то решил проверить ногу англичанина на прочность. Форвард рухнул на газон, а затем сам же четко реализовал пенальти.

Исход встречи по сути решил короткий отрезок в середине второго тайма. На 65-й минуте Антони Марсьяль после прохода Андреаса Перейры с близкого расстояния расстрелял голкипера, а спустя всего пару минут Поль Погба гениальной передачей со своей половины поля предложил Рэшфорду сделать дубль. Англичанин принял щедрое предложение: вышел один на один с вратарем и уложил мяч четко в угол.

В оставшееся время встречи «Челси» изо всех сил пытался сократить отставание в счете, но на высоте был Давид де Хеа. Окончательно паршивым вечер для лондонцев сделал вышедший на замену Даниэль Джеймс . Молодой валлиец получил передачу от Погба и не без помощи рикошета поразил дальний угол.

МЮ начинает новый сезон АПЛ с крупной победы над принципиальным соперником, но переоценивать этот результат болельщикам и футболистам манкунианцев не стоит.

Лидерские качества

Без раскачки в АПЛ стартовали и главные претенденты на победу в АПЛ — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Мерсисайдцы в матче-открытии турнира уже к 28-й минуте «прибили» «Норвич Сити», отправив в ворота новичка премьер-лиги три безответных мяча. После этого довести дело до победы для команды Юргена Клоппа было делом техники. Красные не стали уничтожать соперника и до конца встречи обменялись с «канарейками» забитыми мячами.

Немного дольше «Норвича» во встрече с «Манчестер Сити» продержался «Вест Хэм». «Молотобойцы» при своей публике довольно агрессивно провели стартовые минуты, но забить не сумели. Ближе к середине первого тайма горожане пришли в себя и завладели преимуществом, воплощением которого стал гол Габриэля Жезуса . Вторая половина игры превратилась в кошмар для хозяев: вратарь «Вест Хэма» Лукаш Фабиански четырежды вынимал мяч из сетки собственных ворот.

Гораздо труднее, чем «Сити» и «Ливерпулю» пришлось еще одному претенденту на титул — «Тоттенхэму». Новичку премьер-лиги «Астон Вилле» на выезде удалось забить «шпорам» быстрый гол, после чего бирмингемцы принялись сушить игру. Больше часа гости успешно отбивались от атак «Тоттенхэма»: Харри Кейну и компании не удавалось создать и намека на опасный момент, но в итоге на помощь пришли дальние удары. На 73-й минуте новичок «шпор» Тангай Н'Домбеле из-за пределов штрафной отправил мяч в угол, вернув болельщикам лондонцев надежду на положительный исход. Пропущенный мяч морально надломил успешно оборонявшуюся «Астон Виллу», и в концовке гости пропустили еще два мяча от главного бомбардира «Тоттенхэма» Кейна.

Довольно спокойную, несмотря на скромный счет, победу одержал «Арсенал». Команда Унаи Эмери организованно провела выездную встречу против «Ньюкасла», сумев на 58-й минуте усилиями Пьера-Эмерика Обамеянга забить мяч. В оставшееся время канониры спокойно оборонялись, не позволив сопернику создать у своих ворот опасных моментов.

Сражения равных

Не сумел начать сезон с победы «Эвертон». Ливерпульская команда на выезде играла с неуступчивым «Кристал Пэлас», встреча получилась напряженной, но скудной на голевые моменты. Гости наверняка рассчитывали ударно провести концовку, но их планы нарушил хавбек «Эвертона» Морган Шнейдерлен . Француз в течение 20 минут зачем-то дважды грубо сфолил в центре поля и за четверть часа до конца матча оставил свою команду в меньшинстве. Итоговые 0:0 «ириски» могут считать для себя неплохим результатом.

Отличным старт в турнире получился для «Бернли». Бордовые на своем поле принимали «Саутгемптон» и в равной по моментам игре умудрились одержать крупную победу (3:0). Героем встречи стал 29-летний форвард Эшли Барнс , оформивший дубль. Болельщикам «Бернли» стоит отдельно поблагодарить атакующих игроков «святых», которые умудрились запороть несколько стопроцентных возможностей.

Еще один разгром с таким же счетом 3:0 был зафиксирован во встрече «Уотфорда» и «Брайтона», здесь удача улыбнулась последним. «Чайкам» удалось открыть счет на 28-й минуте благодаря ошибке защитника «шершней» Абдулайе Дукуре, срезавшего мяч в собственные ворота, после чего игра у «Уотфорда» совсем расклеилась. Логичным итогом стали еще два гола «Брайтона».

Вытекающий из логики игры ничейный исход был зафиксирован во встрече новичка АПЛ «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмута» (1:1). На протяжении всего матча команды демонстрировали осторожный, не изобилующий опасными моментами футбол, но во втором тайме обменялись точными ударами. Оба гола случились после розыгрыша стандартных положений.

Страсти по VAR

Судьи с первого тура начали активно использовать технологическое ноу-хау в АПЛ — систему видеопомощи арбитрам (VAR). Ожидаемо, это вызвало большое количество критики и споров.

Из-за вмешательства системы очень важного забитого мяча лишился «Вулверхэмптон». На 51-й минуте выездного матча с «Лестером» хавбек «волков» Леандер Дендонкер после серии рикошетов с близкого расстояния поразил цель, но радость гостей была недолгой. Во время просмотра видеоповтора арбитры усмотрели попадание мяча в руку игрока «Вулверхэмптона» и отменили гол. В итоге встреча так и завершилась нулевой ничьей.

«В чем я точно уверен, так это в том, что мы не должны позволить VAR испортить игру. Сейчас у нас прекрасная лига, мы не можем ее потерять. Болельщики приходят на стадион, чтобы смотреть футбол, а не праздновать отмененные голы», — высказался после матча главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту.

Активное участие система VAR приняла и во встрече «Манчестер Сити» — «Вест Хэм», однако там ее влияние на результат было менее очевидным. При счете 2:0 в пользу «горожан» арбитры из-за офсайда отменили гол Габриэля Жезуса, а через полчаса система вернула должок «Сити». Серхио Агуэро не реализовал пенальти, но видеоповтор показал, что игроки «молотобойцев» раньше времени вбежали в штрафную. Аргентинец получил шанс перебить 11-метровый и на этот раз был точен.

Раньше после взятия ворот футболисты часто смотрели на судей и лишь потом начинали радоваться. С введением VAR празднование забитых мячей болельщикам и игрокам стоит откладывать на еще более поздний срок.