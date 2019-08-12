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Моуринью назвал лучшего игрока матча «МЮ» — «Челси» 

SPORT24.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а ныне эксперт Sky Sports Жозе Моуринью высоко оценил игру защитника манкунианцев Гарри Маугайра в матче первого тура АПЛ с лондонцами. Встреча состоялась 11 августа на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.
«Магуайр полностью заслуживает звание лучшего игрока этого матча. Он был надежен как скала. Можно быть очень опасными в атаке, но если вы понимаете, что можете допустить ошибку, то уверенность в действиях резко падает, что сказывается на игре и результате. Если вы чувствуете то, что помогает показывать свою игру, ваши действия становятся более уверенными. Всегда говорил, что Линделеф может стать хорошим игроком. С Магуайром у них может выйти хорошая связка», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Трансфер Магуайра обошелся «МЮ» в 87 млн евро. Гарри стал самым дорогим защитником в истории футбола. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Премьер-лига , Футбол , Манчестер Юнайтед
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