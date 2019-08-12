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Главный тренер «Челси» ответил на критику Моуринью после матча с МЮ 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: © James Wilson, via www.imago-imag/www.imago-images.de globallookpress.com
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на слова бывшего наставника команды Жозе Моуринью, который раскритиковал состав на матч первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед».
«Ему не понравилась игра Маунта? Он так и сказал? Серьёзно? Вау. Что ж, я не могу выпускать на поле травмированных футболистов просто потому, что они опытные. Те игроки, что вышли на поле, позволили нам быть лучшей командой на протяжении 45-60 минут матча», — цитирует специалиста Goal.com.
Он подчеркнул, что его не должны волновать слова других людей, так как их работа — высказывать своё мнение, а он всё равно верит в тех игроков, которых выпускает на поле.
«Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счёте 2:1 или 3:1 — как, возможно, и должно было быть, если бы мы лучше реализовывали свои моменты и если бы удача была на нашей стороне — матч сложился бы совершенно иным образом», — сказал Лэмпард.
Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».
Ранее футболист МЮ Поль Погба прокомментировал слухи об уходе из клуба.
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Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Фрэнк Лэмпард , Поль Погба , Манчестер Юнайтед
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