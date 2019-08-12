Третья форма «Арсенала» в сезоне-2019/20 будет синей. Видео

"Арсенал" представил на своем официальном сайте фотографии резервного комплекта игровой формы, в котором команда будет выступать в этом сезоне.

Она выполнена в темно-синем цвете с желтыми вставками. Выездная форма команды на сезон-2019/20. выполнена в желтых цветах с черным орнаментом. Она вдохновлена культовой выездной формой девяностых, получившей название "мятый банан". От ретроформы новые футболки отличаются орнаментом и его более светлым цветом.

Напомним, что в 1-м туре АПЛ "Арсенал" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" (1:0).

Introducing our brand-new third kit 🤩



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