СМИ: футболист «Тоттенхэма» Эриксен может перейти в «Ювентус» бесплатно через год

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" планирует подписать контракт с датским полузащитником английского "Тоттенхэма" Кристианом Эриксеном . Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание Daily Mail.

По информации источника, итальянцы рассчитывают пополнить состав 27-летним игроком через год, поскольку футболист будет находиться в статусе свободного агента. Ранее полузащитником интересовался английский "Манчестер Юнайтед"

По данным портала Transfermarkt, стоимость датчанина составляет €100 млн Эриксен выступает за "Тоттенхэм" с 2013 года. В прошлом сезоне он провел за команду 51 матч в различных турнирах, забив 10 голов и отдав 17 результативных передач. В нынешнем сезоне он провел одну встречу в чемпионате Англии против "Астон Виллы" (3:1), в которой не отметился результативными действиями.

Также Эриксен выступал за голландский "Аякс", в составе которого становился трехкратным чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка и Суперкубка Нидерландов. В сборной Дании Эриксен провел 89 матчей, забив 27 голов.