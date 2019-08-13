Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фил Невилл назвал лучший летний трансфер «Арсенала» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Фил Невилл поделился мнением о трансферной кампании "Арсенала".
"Я считаю их лучшим приобретением Давида Луиза. "Арсеналу" всегда не хватало лидерских качеств и характера при игре в обороне. Думаю, Луиз даст им это. Да, он будет совершать ошибки. Большинство центральных защитников в АПЛ ошибаются. Но Луиз является лидером, он видная личность", — цитирует Невилла The Express.
Этим летом "Арсенал" купил пятерых игроков и арендовал у "Реала" хавбека Дани Себальоса.
На полноценные трансферы "канониры" потратили 152,4 миллиона евро — Николя Пепе (80 млн евро), Вильям Салиба (30 млн), Киран Тирни (27 млн), Давид Луиз (8,7 млн) и Габриел Мартинелли (6,7 млн).
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
Soccer News: последние новости
"Ювентус" нацелился на Эриксена Сульшер разбил Лэмпарда в привычной манере, но делать выводы по "Челси" еще рано: разбираем центральный матч первого тура АПЛ Погба высказался о несостоявшемся уходе из "Манчестер Юнайтед"
Премьер-лига , Футбол , Фил Невилл , Николя Пепе , Реал , Манчестер Юнайтед
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА интересуется футболистом «Интера»
Чемпионка UFC Шевченко ответила на вызов на межполовой бой1
Нурмагомедов попал в тройку влиятельных мусульман России4
Российский альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус
Шарапова вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть