«Арсенал» опасается, что Озил и Колашинац пропустят еще несколько игр. Их дома охраняют сторожевые псы

Полузащитник Месут Озил и защитник Сеад Колашинац могут пропустить еще несколько матчей «Арсенала» в АПЛ по соображениям безопасности.

Для «Арсенала» может стать проблемой обеспечение безопасности Озила и Колашинаца во время переездов команды, и в клубе обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу безопасность остальных игроков. Сообщается, что оба футболиста глубоко озабочены сложившейся ситуацией.

Ранее сообщалось, что игроки находятся под круглосуточной охраной, а несколько дней назад у дома Озила были арестованы два человека. Кроме того, стало известно, что дома игроков охраняют сторожевые псы.

Озил и Колашинац пропустили выездной воскресный матч 1-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0) из соображений безопасности.