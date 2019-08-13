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«Арсенал» опасается, что Озил и Колашинац пропустят еще несколько игр. Их дома охраняют сторожевые псы 

Football Media 49 минут назад
Фото: Reuters
Полузащитник Месут Озил и защитник Сеад Колашинац могут пропустить еще несколько матчей «Арсенала» в АПЛ по соображениям безопасности.
Для «Арсенала» может стать проблемой обеспечение безопасности Озила и Колашинаца во время переездов команды, и в клубе обеспокоены тем, что это может поставить под угрозу безопасность остальных игроков. Сообщается, что оба футболиста глубоко озабочены сложившейся ситуацией.
Ранее сообщалось, что игроки находятся под круглосуточной охраной, а несколько дней назад у дома Озила были арестованы два человека. Кроме того, стало известно, что дома игроков охраняют сторожевые псы.
Озил и Колашинац пропустили выездной воскресный матч 1-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0) из соображений безопасности.
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