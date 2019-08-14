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Стало известно будущее Погба в «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Reuters
Игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба не покинет клуб в текущее межсезонье, сообщает The Telegraph.
По информации издания, руководство манкунианцев не планирует расставаться с футболистом в нынешнее трансферное окно. Главной причиной тому служит желание рулевого "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера видеть спортсмена у себя в команде и строить вокруг него игру. Норвежец верит, что полузащитник будет выкладываться на максимум, несмотря на окружающие его слухи.
Стоит отметить, что вариант с продажей француза был возможен только в случае, если бы кто-либо из претендентов на него предложил порядка €160 млн Однако запрос на трансфер с подобной суммой англичанам не поступал.
В предыдущем сезоне Погба вышел на поле в составе "Манчестер Юнайтед" 48 раз и забил 16 голов.
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Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Поль Погба , Манчестер Юнайтед , Daily Telegraph
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