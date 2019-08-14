Стало известно будущее Погба в «Манчестер Юнайтед»

По информации издания, руководство манкунианцев не планирует расставаться с футболистом в нынешнее трансферное окно. Главной причиной тому служит желание рулевого "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера видеть спортсмена у себя в команде и строить вокруг него игру. Норвежец верит, что полузащитник будет выкладываться на максимум, несмотря на окружающие его слухи.

Стоит отметить, что вариант с продажей француза был возможен только в случае, если бы кто-либо из претендентов на него предложил порядка €160 млн Однако запрос на трансфер с подобной суммой англичанам не поступал.

В предыдущем сезоне Погба вышел на поле в составе "Манчестер Юнайтед" 48 раз и забил 16 голов.