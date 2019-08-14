Разборка лондонская

В Великобритании разворачивается странная и даже дикая для европейской страны XXI века история. Футболисты лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац и Месут Озил сперва подверглись нападению вооруженных грабителей, а теперь и вовсе не могут нормально тренироваться и играть из-за угроз и бандитских разборок. Подробнее о злоключениях игроков и о том, как эти события могут сказаться на их карьерах, — в материале «Ленты.ру».

Под перекрестным огнем

26 июля СМИ распространили запись камеры видеонаблюдения, находящейся в одном из северных районов Лондона. На видео крепкий парень решительно отгоняет от дорогого автомобиля двух налетчиков, вооруженных ножами. В машине в это время находится еще один мужчина. Смельчаком отказался защитник лондонского «Арсенала» и сборной Боснии и Герцеговины Сеад Колашинац, а его спутником — одноклубник и бывшая звезда национальной немецкой команды Месут Озил.

Нападавшие хотели ограбить футболистов, но недооценили горячий нрав и внушительные габариты Колашинаца (боснийский защитник весит 85 килограммов при росте 184 сантиметра). После отражения атаки Озил и его партнер по клубу пытались скрыться от преступников на автомобиле. Около километра грабители преследовали спортсменов на скутерах, и скрылись лишь после того, как Озил забежал в ресторан и попросил о помощи.

Благодаря действиям Колашинаца, носящего красноречивое прозвище Танк, футболисты не пострадали и остались при своих ценных вещах. Эта история должна была закончиться хеппи-эндом, но в дело вмешалась преступная группировка, в которую входят представители Восточной Европы. Гангстеры быстро вычислили, что за нападением стоят местные лондонские бандиты, после чего пообещали Озилу и Колашинацу защиту.

Возможно, криминальным авторитетам искренне хотелось «вписаться» за любимых футболистов, а, может быть, они просто искали повод для открытой конфронтации с враждебным кланом, но услуга в итоге оказалась медвежьей. В адрес футболистов начали поступать угрозы, обоим пришлось нанять охрану и практически забаррикадироваться в собственных домах. Местных бандитов взбесило заступничество восточноевропейских конкурентов, теперь они хотят забрать у футболистов все, что у них есть. Совсем недавно у дома Озила были арестованы двое мужчин, которые громко ругались между собой. Что не поделили 27-летние Ферхат Эркан и Саламан Экинджи и причастны ли они к происходящим с игроками «Арсенала» событиями — не сообщается.

Сейчас игроки не могут нормально тренироваться с командой и уже пропустили стартовый матч Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Ньюкаслом» (1:0) по соображениям безопасности. Давать прогноз о том, сколько продлится вынужденное заточение, не берется никто. У супруги Колашинаца нервы уже сдали: она в спешном порядке покинула страну и пообещала больше никогда не возвращаться в Великобританию. Лондонская полиция пока не проявляет активности. В остросюжетном триллере с участием Озила и Колашинаца правоохранители до сих пор так и не вышли на первые роли.

Тяжесть потери

Озил выступает за «Арсенал» с 2013 года. Шесть лет назад лондонцы заплатили за футболиста внушительные по тем временам 47 миллионов евро, рассчитывая получить в лице немца многолетнего лидера атакующей линии. Ожидания от игры диспетчера были очень высокими, поэтому практически с первых дней в «Арсенале» Месут подвергался непрекращающейся критике. Тем не менее дебютный сезон Озил провел на хорошем уровне. При непосредственном участии футболиста «канониры» прервали восьмилетнюю бестрофейную засуху, выиграв Кубок Англии. Атакующий хавбек записал на свой счет пять забитых мячей и 15 результативных передач.

Следующий сезон из-за травм получился для Озила смазанным, а вот через год немец завоевал титул лучшего распасовщика АПЛ, сделав 19 голевых передач. Кроме того, полузащитник был признан игроком года в «Арсенале». В следующих сезонах качество игры и результативность немца снижались, а летом прошлого года после провала Германии на чемпионате мира Озил объявил об уходе из сборной. Игрок турецкого происхождения заявил, что устал от дискриминации по национальному признаку.

Перед стартом нынешнего сезона ходили слухи об уходе Озила из «Арсенала», но потенциальных покупателей отпугнула гигантская зарплата игрока (около 17 миллионов евро в год). Рабочим вариантом мог бы оказаться переезд в Китай, но сам футболист хочет играть в Европе, хотя в свете последних событий его мнение может и поменяться.

Сеад Колашинац оказался в «Арсенале» сравнительно недавно. В лондонский клуб он перешел в июне 2017 года на правах свободного агента и практически сразу помог новой команде завоевать трофей. 6 августа защитник вышел на замену в матче за Суперкубок Англии с «Челси» и сумел сравнять счет. В серии пенальти сильнее оказались «канониры».

Босниец без видимых усилий прорвался в основу «Арсенала», в обоих сезонах он проводил за команду не менее 35 матчей, большинство из них — в стартовом составе. Лидером «канониров» его назвать сложно, но потеря боевой единицы для клуба с не самой длинной скамейкой в АПЛ наверняка добавила главному тренеру «Арсенала» Унаи Эмери головной боли.

«Озил и Колашинац? Никто не знает, когда они вернутся. Это зависит не от нас, хотя не скрою, хочется, чтобы они как можно быстрее приступили к полноценной работе», — заявил испанский специалист на пресс-конференции после встречи с «Ньюкаслом».

В зоне риска

Футболисты, особенно игроки европейских топ-клубов, — люди обеспеченные. Преступники, в свою очередь, редко обходят стороной чужое добро. У спортсменов часто угоняют дорогие автомобили, обворовывают квартиры, но на грабеж с применением оружия злоумышленники идут достаточно редко.

В октябре 2018 года с форвардом «Наполи» и сборной Польши Аркадиушем Миликом произошел инцидент с похожим на лондонский сценарием. Правда, неаполитанские грабители сработали гораздо техничнее: на футболиста напали возле ворот дома, расположенного в малонаселенном пригороде. К автомобилю, в котором находились игрок и его спутница, подъехали двое неизвестных на скутерах в шлемах с опущенными визорами. Один из них постучал пистолетом в окно машины и молча указал на часы Милика — Rolex Daytona стоимостью около 20 тысяч евро. Футболист посчитал сопротивление бесполезным и исполнил требование злоумышленников, которые сразу же скрылись.

В феврале этого года грабителей в своем доме в Испании застал бывший футболист «Манчестер Сити», «Баварии» и сборной Аргентины Мартин Демикелис . Инцидент произошел ночью: Демикелис случайно проснулся и решил спуститься на первый этаж. Там футболист наткнулся на четверых неизвестных мужчин в капюшонах. Те не стали вступать в физический контакт с аргентинцем и предпочли ретироваться, прихватив с собой внушительное количество ювелирных украшений.

Иногда за футболистов приходится отдуваться родственникам. Подобный случай произошел в Барселоне в мае этого года. Футболист сине-гранатовых Артур Мело наблюдал за ходом первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Ливерпуль» (3:0) со скамейки запасных, пока преступники совершали ограбление его дома. На месте преступления неизвестные застали брата игрока, который был нейтрализован благодаря демонстрации ножа и отвертки. Среди добычи снова оказались столь любимые футболистами часы Rolex, а также дорогостоящие ювелирные изделия.