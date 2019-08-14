Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Ливерпуль» и «Рома» договорились о трансфере Ловрена 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Защитник английского "Ливерпуля" Деян Ловрен перейдет в римскую "Рому", сообщает London Evening Standard.
30-летний хорват был исключен главным тренером "красных" Юргеном Клоппом из заявки на Суперкубок УЕФА с лондонским "Челси".
В составе мерсисайдцев он выступает с 2014 года. В составе клуба он провел более 100 матчей.
В 2018 году Ловрен завоевал титул вице-чемпиона мира в составе сборной Хорватии.
Новый сезон Английской Премьер-лиги доступен только в сервисе Okko Спорт. До 30 сентября подписку на Okko Спорт можно приобрести за 3990 рублей.
Газета.Ru: последние новости
Стало известно будущее Погба в "Манчестер Юнайтед" Украинец Зинченко установил рекорд АПЛ Объявлена сборная первого тура Английской премьер-лиги
Премьер-лига , Футбол , Юрген Клопп , УЕФА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хабиб оценил игру Сулейманова в матче с «Порту»
Поражение лишило «Порту» десятков миллионов евро
Медведев вышел во второй круг турнира в Цинциннати
Бен-Йеддер стал одноклубником Головина
Скончался известный фанат «Спартака»7
Видео
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
01:11
Фанаты «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» устроили драку
Футбол
01:16
Мамаев и Кокорин попросили об УДО
Футбол
01:24
«Не хочу быть поломанным»: Овечкин о завершении карьеры
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение