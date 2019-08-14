«Манчестер Юнайтед» решил любой ценой избавиться от своего игрока

По информации источника, чилиец не входит в планы главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, поэтому клуб желает любой ценой избавиться от него до закрытия трансферного окна в Европе. В аренде Санчеса заинтересована итальянская «Рома», однако команда не готова платить ему 505 тысяч фунтов в неделю, которые ему платят в Англии. В связи с этим «Манчестер Юнайтед» готов разделить с «Ромой» его зарплату.

Если же Санчес откажется уходить из клуба, то руководство готово отправить его во вторую команду. Однако в таком случае до января, когда откроется зимнее трансферное окно, на чилийца придется потратить еще 8,6 миллиона фунтов.

Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе, получив самую большую зарплату в Английской премьер-лиге (АПЛ), однако так и не стал игроком стартового состава. До этого он выступал за лондонский «Арсенал». В составе команды форвард выиграл два Кубка Англии и Суперкубок страны. За «Арсенал» спортсмен провел 166 матчей и забил 80 мячей.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко