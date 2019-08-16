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Вратарь «Ливерпуля» Адриан получил нелепую травму 

Газета.Ru + ещё 2 31 минуту назад
Фото: twitter.com/WestHamUtd
Игрок "Ливерпуля" Адриан получил травму из-за нелепого инцидента, произошедшего после матча за Суперкубок УЕФА против "Челси", в котором голкипер помог своей команде добыть победу, отразив решающий удар в серии пенальти, передает Sports.ru.
"Болельщик поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Вчера она распухла. Сегодня я разговаривал с Адрианом, он сказал, что стало намного лучше. Посмотрим", — цитирует главного тренера "красных" Юргена Клоппа журналистка ESPN Мелиса Редди на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Стоит отметить, что испанец сыграл за мерсисайдцев в Суперкубке УЕФА всего через четыре дня после того, как подписал контракт с клубом. Причиной его появления в составе является травма бразильского вратаря "Ливерпуля" Алиссона.
Ранее сообщалось, что игрок "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деян Ловрен может продолжить карьеру в "Роме".
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