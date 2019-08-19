Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Футболист «Манчестер Сити» предложил отрубить руку партнеру по команде 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне раскритиковал решение арбитров по отмене гола его команды в игре против «Тоттенхэма». Об этом сообщает The Independent.
«Они придумали новое правило касательно игры рукой. Я посмотрел видео и понял, что Лапорт никак не мог избежать касания мяча. Может, ему стоило отрубить свою руку и играть без нее? Он ничего не мог поделать, за это время невозможно среагировать. Я не являюсь большим фанатом VAR», — заявил де Брейне.
Встреча третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» прошла 17 августа и завершилась со счетом 2:2. В дополнительное время форвард «горожан» Габриэль Жезус отправил мяч в сетку, но гол был отменен, так как арбитры на видеоповторе зафиксировали игру рукой у защитника «Сити» Эмерика Лапорта. Де Брейне провел на поле весь матч и отметился двумя голевыми передачами.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
Последние новости
Опубликован дневник матери устроившего бойню российского подростка Макрон поспорил с Путиным об акциях протеста во Франции и России Путин впервые прокомментировал массовые акции в Москве
Комментарии
Премьер-лига , Футбол , Владимир Стогниенко , Габриэль Жезус , Рамблер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дубль Жиго принес «Спартаку» победу в матче с ЦСКА1
Кикнадзе: Тарасов хочет подать на Локо в суд, имеет право
Рибери отказал «Динамо» и «Спартаку»
Дубль Жиго принес «Спартаку» победу над ЦСКА
Дзюбе грозит дисквалификация
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение