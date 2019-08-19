«Борнмут» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед»

В первом туре Английской Премьер-лиги матч «Борнмута» и «Шеффилд Юнайтед» завершился со счетом 1:1. Игра на собственном поле не помогла игрокам «Борнмута» одолеть противника.