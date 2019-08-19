«Кристал Пэлас» не смог обыграть «Эвертон»

Завершился матч, в котором «Кристал Пэлас играл против „Эвертона“.

Лондонский „Кристал Пэлас“ не смог обыграть своего противника. В данном ролике мы собрали яркие моменты прошедшего матча.