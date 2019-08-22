Новичок МЮ второй раз подряд попал в сборную тура АПЛ

Защитник « Манчестер Юнайтед » Аарон Ван-Биссака попал в символическую сборную второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Среди лучших игроков тура также были отмечены:

Защитники: Дэниэл Берн («Брайтон»), Чаглар Сеюнджу («Лестер»), Люка Динь («Эвертон»).

Полузащитники: Тодд Кантвелл («Норвич»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Дани Себальос («Арсенал»), Бернард («Эвертон»).

«Манчестер Юнайтед» во втором туре сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). Ван-Биссака, перешедший в МЮ этим летом из «Кристал Пэлас», был в символической сборной и по итогам стартового тура.