Гол мощным ударом под перекладину принес «Лестеру» первую победу в АПЛ

«Лестер» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 2:1. В первом тайме отличился форвард гостей Джейми Варди , на 62-й минуте восстановить равенство смог нападающий хозяев Оливер Макбарни . Через восемь минут отличный удар сходу под перекладину удался хавбеку «лис» Харви Барнс.

«Лестер» одержал первую победу в нынешнем сезоне. «Шеффилд» потерпел первое поражение.