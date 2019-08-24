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Гол мощным ударом под перекладину принес «Лестеру» первую победу в АПЛ 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
«Лестер» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча завершилась со счетом 2:1. В первом тайме отличился форвард гостей Джейми Варди, на 62-й минуте восстановить равенство смог нападающий хозяев Оливер Макбарни. Через восемь минут отличный удар сходу под перекладину удался хавбеку «лис» Харви Барнс.
«Лестер» одержал первую победу в нынешнем сезоне. «Шеффилд» потерпел первое поражение.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Премьер-лига , Футбол , АПЛ , Владимир Стогниенко , Оливер Макбарни , Джейми Варди , Рамблер
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