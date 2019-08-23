Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он думает по поводу чемпионской гонки в Английской премьер-лиге в текущем сезоне, передает Sky Sports.

"Важно, что чемпионат Англии — не гонка двух лошадей. Даже если бы это было так, мы не знаем, стали бы мы второй лошадью. Мы снова должны многое показать. Прошлый сезон был первым, когда мы сыграли так хорошо — как мы можем быть уверены, что мы сможем это повторить?", — заявил немец.

"Главное, что у нас должны быть резервы для улучшения результата", — добавил 52-летний специалист.

В предыдущем розыгрыше национального первенства "Ливерпуль" занял второе место, отстав от "Манчестер Сити" всего на одно очко.