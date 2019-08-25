Дубль Агуэро принес победу «МанСити» в третьем туре АПЛ

На туманном Альбионе продолжается третий тур чемпионата Англии по футболу. В одном из воскресных матчей "Манчестер Сити" добился гостевой победы над "Борнмутом". Проходившая на стадионе "Виталити" встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "горожан".

Подопечным Хосепа Гвардиолы удалось забить быстрый гол. На 15 минуте матча Серхио Агуэро открыл счет с передачи Кевина Де Брейне, для которого этот ассист стал 50 в английской премьер-лиге. Под конец тайма команды обменялись голами. Сначала Рахим Стерлинг на 43 минуте увеличил преимущество "Сити", а на третьей добавленной минуте нападающий "Борнмута" Гарри Уилсон его снова свел к минимуму. Впрочем, после перерыва все тот же Агуэро забил свой второй во встрече мяч и снял все вопросы о победителе.

Таким образом, "Манчестер Сити" набрал семь очков и поднялся на вторую строчку в таблице АПЛ. Манкунианцы на два балла отстают от лидирующего "Ливерпуля". "Борнмут" же с четырьмя очками располагается на 10 строчке чемпионата Англии.