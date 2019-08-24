Анонс третьего тура АПЛ

Новый сезон АПЛ только набирает обороты. Пока что две команды идут без потерь— «Ливерпуль» и «Арсенал». Кто-то точно не досчитается очков после их субботней встречи.

Третий тур АПЛ начался в пятницу.